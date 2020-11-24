Пьяный отец матерится с ножом у горла ребенка: первые видео с места захвата заложников под Питером

24 ноября, в Санкт-Петербурге, в Колпино произошло ЧП: мужчина взял в заложники своих шестерых детей и засел с ними в квартире на улице Пролетарской.
Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех.Ну почти".
Кадры с места инцидента:
По предварительным данным, Денис Бельтюков держит нож у горла ребенка и орет на полицейских с требованьем не приближаться к нему.
Видео снятое очевидцами:
Пьяный отец угрожает собственным детям, просит привести жену.
У 5-ти этажки уже дежурят машины полиции и "скорой".
Видео с места захвата заложников в Колпино:
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