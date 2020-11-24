Пьяный отец матерится с ножом у горла ребенка: первые видео с места захвата заложников под Питером

24 ноября, в Санкт-Петербурге, в Колпино произошло ЧП: мужчина взял в заложники своих шестерых детей и засел с ними в квартире на улице Пролетарской.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Раньше всех.Ну почти".

Кадры с места инцидента:

По предварительным данным, Денис Бельтюков держит нож у горла ребенка и орет на полицейских с требованьем не приближаться к нему.

Видео снятое очевидцами:

Пьяный отец угрожает собственным детям, просит привести жену.

У 5-ти этажки уже дежурят машины полиции и "скорой".

Видео с места захвата заложников в Колпино:

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