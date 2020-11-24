Перестал пить таблетки: всплыла предыстория захвата детей в заложники под Питером

Во вторник, 24 ноября, в Санкт-Петербурге, в Колпино в квартире, на улице Пролетарской мужчина взял в заложники своих шестерых детей. В то же время, Денис Бельтюков еще два дня назад был задержан полицией, но тогда его отпустили.

Об этом сообщили в Телеграм-канале База.

По предварительной информации, из рассказа его жены, они с Денисом приехали в Колпино из Архангельска три года назад. Бельтюков наблюдался у психолога и принимал антидепрессанты, хотя совсем недавно перестал это делать.

Предположительно это и стало причиной того, что несколько дней назад он уже устраивал скандал: приехала полиция и после того как Бельтюков успокоился, его отпустили.

Хотя днем ранее мужчина позвал жену, - сегодня, после того как она приготовила ему еду, он выгнал ее обратно и устроил дебош.

По состонию на данный момент мужчина еще не успокоился. А тем временем, возле дома на Пролетарской дежурит полиция и отряд силовиков.

В сеть также утекли кадры с места происшествия, на которых слышно, как ребенок Бельтюкова кричит в окно и просит, чтобы все уехали.





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