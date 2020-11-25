В Кремле отреагировали на новость о третьей «дочери» Путина

В России вышло новое расследование, в котором сообщалось, что у Владимира Путина, возможно, есть и третья дочь. Журналисты сообщают, что девушке 17 лет, зовут ее Лиза, а ее мать Светлана Кривоногих является акционером банка "Россия".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предполагаемой бывшей любовнице Владимира Путина и его возможной внебрачной дочери.

«Я первый раз слышу вообще о такой женщине и ничего не могу вам сказать на этот счет. Меня действительно спрашивали об этой фамилии. Я никогда об этом ничего не слышал и ничего не знаю», — заверил он.

Кроме того, Песков подчеркнул, что само расследование до сих пор не изучил.

Напомним, как информируют в расследовании, несколько лет Елизавета живет под другой фамилией и ведет аккаунты в социальных сетях под вымышленным именем. Судя по портретным снимкам, она феноменально похожа на президента Путина.