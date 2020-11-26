"Почему нет?" Пропагандист Путина высказался про продолжение войны в Карабахе (видео)

Пропагандист России Пегов уверен, что Армения может устроить реванш и отбить Нагорный Карабах. Он считает, что это возможно, если новое поколение военных сможет консолидироваться.

Об этом Семен Пегов рассказал в видеомосте Москва-Ереван в пресс-центре SputnikArmenia.

"Это зависит исключительно от того, как сейчас поведет себя нынешняя военная элита Армении. Есть поколения полковников, подполковников, которые выиграли войну 27 лет назад. Однако войны меняются. Если новая военная элита сможет консолидироваться, то почему бы и нет," - отметил пропагандист.

Напомним, что генпрокуратура Азербайджана завела уголовное дело в отношении военного журналиста Семена Пегова. Пегову вменяется — публичные призывы к терроризму, публичные призывы, направленные против государства и незаконное пересечение границы страны.