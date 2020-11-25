Азербайджан взял под контроль целый район в Карабахе: свежие карты и видео

Сегодня утром, 25 ноября появилась информации, что азербайджанские военные заняли Кельбаджарский район в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Так выглядит карта Кельбаджарского района.

Так выглядит карта, Кельбаджарского района, предоставлена российской стороной.

В сети обнародовали свежие видео из Кельбаджарского района после прихода туда азербайджанской армии.

Отметим, передача территории Кельбаджарского района азербайджанской стороне предусмотрена соглашением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Первоначально азербайджанцы должны были занять район еще 15 ноября, однако сроки были перенесены на десять суток.