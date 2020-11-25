Любит детей и жену, никого не удерживал: как мужчина "объяснил" суду взятие заложников под Питером

В России произошло ЧП: мужчина захватил в заложники 6 детей и засел с ними в квартире на Пролетарской. Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга 25 ноября вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Бельтюкова.

Об этом информирует Телеграмм канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга".

"Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем",- сделал вывод Бельтюков, сообщив, что очень хочет пройти лечение и понять, что произошло.

У суда просил домашний арест в квартире, которую сейчас ремонтирует, если нельзя с семьей, либо любую другую меру. Кроме того, Бельтюков имеет образование 9 классов, не работает, биологических детей у него трое. Суду пояснил, что раньше регулярно вечерами употреблял пиво, но прекратил, в прошлую пятницу отметил 5 недель без спиртного.

Следователь сообщил, что Бельтюков вину признал в полном объеме. Обвиняемый же пояснил судье Никулину, что с позицией следователя он не согласен, никого он не удерживал, дети просто находились дома. Детей и жену очень любит, хочет жить с ними.

Напомним, что он угрожал собственным детям. "Я же не сделаю тебе ниче, со скамейки-то б**ть. Не слушай ты их. Их, говорю, не слушай", - говорил мужчина. Четыре с половиной часа длились переговоры по освобождению. В конечном итоге захватчик сдался и отпустил детей.