"Забирай его скорей!" Лаврова эффектно встретили в Беларуси (фото и видео)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию, где проведет встречу с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Эту информацию передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Лавров примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Планируется обмен мнениями о состоянии отношений с ЕС, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого Евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности», — сообщила Захарова.

Жители столичного Востока и Сухарево подготовились к визиту Лаврова. Его ожидала не слишком радушная встреча.

"Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!", "Забирай его скорей!" - оставили на лозунгах белорусы.

Телеграмм канал НЕХТА опубликовал также видео встречи представителя российского МИД.