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"Забирай его скорей!" Лаврова эффектно встретили в Беларуси (фото и видео)

"Забирай его скорей!" Лаврова эффектно встретили в Беларуси (фото и видео)
Обновлено 22:32 Сегодня Телеграф

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию, где проведет встречу с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Эту информацию передает корреспондент ТАСС.

Как рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Лавров примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

«Планируется обмен мнениями о состоянии отношений с ЕС, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого Евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности», — сообщила Захарова.

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Жители столичного Востока и Сухарево подготовились к визиту Лаврова. Его ожидала не слишком радушная встреча.

"Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!", "Забирай его скорей!" - оставили на лозунгах белорусы.

Телеграмм канал НЕХТА опубликовал также видео встречи представителя российского МИД.

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Все по теме:

Александр Лукашенко, Сергей Лавров, Белорусь.

Автор:

Телеграф
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