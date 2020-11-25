"Забирай его скорей!" Лаврова эффектно встретили в Беларуси (фото и видео)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Белоруссию, где проведет встречу с президентом республики Александром Лукашенко и белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Эту информацию передает корреспондент ТАСС.
Как рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, Лавров примет участие в совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.
«Планируется обмен мнениями о состоянии отношений с ЕС, возможности участия ОДКБ в операциях ООН по поддержанию мира, перспективы формирования Большого Евразийского партнерства через сопряжение интеграционных процессов, а также взаимодействие в области международной информационной безопасности», — сообщила Захарова.
Жители столичного Востока и Сухарево подготовились к визиту Лаврова. Его ожидала не слишком радушная встреча.
"Протест заглохнет, когда диктатор сдохнет!", "Забирай его скорей!" - оставили на лозунгах белорусы.
Телеграмм канал НЕХТА опубликовал также видео встречи представителя российского МИД.