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Оператор Russia Today пытался проникнуть в Украину (видео)

Оператор Russia Today пытался проникнуть в Украину (видео)
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф

Пограничники не пустили в Украину оператора российского пропагандистского телеканала Russia Today, который ранее посещал временно оккупированный Крым, а также дали ему запрет на въезд на три года.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Иностранец 1971 года рождения следовал в нашу страну автомобилем... Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию", – говорят в ГПСУ.

В ходе паспортного контроля по россиянину сработала база данных: "У пограничников по нему уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма".

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Также было установлено, что мужчина в период оккупации полуострова попадал туда из РФ авиационным сообщением – в Крыму он проводил съемки для RT. Мужчине отказали в пересечении границы и дали запрет на въезд в Украину на три года.

Напомним,ранее СБУ задержала журналистку российского телеканала Russia Today Алину Емпримиан.

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РФ, Russia Today.

Автор:

Телеграф
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