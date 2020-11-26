На картах "миротворцев" Путина по Карабаху заметили интересный нюанс

Работник Украинского института национальной памяти Максим Майоров рассказал, что по картам российской миротворческой операции видно, что линия столкновения продолжилась до предела Лачинского района, который должны передать до 1 декабря.

По его словам, российской "миротворцы" применяют название "Тертерского район" не по назначению. Как отмечает Майоров, должно быть или Мартакертський , или восточная часть Кельбаджарского.

"Интересный нюанс. На первой карте наблюдательные посты подписаны. На второй также, кроме одного - №23. Этот наблюдательный пост подписан на первой карте - Ванк. Дело в том, что Ванк находится не в Мартакертському, а в Кельбаджарском районе и должен был быть передан Азербайджана 25 ноября,2 - пишет он.

Отмечается, что Ванк - это село, возле которого находится армянский монастырь Дадиванк. Примечательно, что по приглашению местного настоятеля россияне развернули возле монастыря свой наблюдательный пост. Накануне передачи Кельбаджарского района в СМИ обсуждали, что вроде есть договоренности по которым россияне оттуда не уйдут.

Кроме того, по состоянию на 26 ноября Минобороны РФ обновило карту российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.