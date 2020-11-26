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На картах "миротворцев" Путина по Карабаху заметили интересный нюанс

На картах "миротворцев" Путина по Карабаху заметили интересный нюанс
Обновлено 18:57 Сегодня Телеграф

Работник Украинского института национальной памяти Максим Майоров рассказал, что по картам российской миротворческой операции видно, что линия столкновения продолжилась до предела Лачинского района, который должны передать до 1 декабря.

По его словам, российской "миротворцы" применяют название "Тертерского район" не по назначению. Как отмечает Майоров, должно быть или Мартакертський , или восточная часть Кельбаджарского.

"Интересный нюанс. На первой карте наблюдательные посты подписаны. На второй также, кроме одного - №23. Этот наблюдательный пост подписан на первой карте - Ванк. Дело в том, что Ванк находится не в Мартакертському, а в Кельбаджарском районе и должен был быть передан Азербайджана 25 ноября,2 - пишет он.

Отмечается, что Ванк - это село, возле которого находится армянский монастырь Дадиванк. Примечательно, что по приглашению местного настоятеля россияне развернули возле монастыря свой наблюдательный пост. Накануне передачи Кельбаджарского района в СМИ обсуждали, что вроде есть договоренности по которым россияне оттуда не уйдут.

Кроме того, по состоянию на 26 ноября Минобороны РФ обновило карту российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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