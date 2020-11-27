"Курение убивает!" Россиянин поджег себя в лифте и стал героем дня в сети (видео)

В городе Оренбург Российской Федерации утром 27 ноября, произошел курьезный случай с мужчиной в лифте.

Об этом сообщает ряд российских СМИ.

"Житель Оренбурга зашёл в лифт с незажённой сигаретой и легковоспламеняющейся жидкостью в стакане. А дальше началось совсем непонятное: он зачем-то решил поджечь жидкость, не рассчитав последствия. В лифте вспыхнул сильный огонь, который перекинулся на него самого", - говорится в сообщении.

В итоге, мужчина потерял сознание, но ему повезло, и вдруг дверь лифта открылась. Мужчина пришел в себя и начал выбираться. В результате он получил 30% ожогов тела.

Пользователи сети начали шутить о недальновидности такого поступка мужчины: "Ну это просто фееричный идиот", "Просто эксперимент пошёл не по плану", "Кто то школу прогуливал", "Вот до чего егэ довело)", "Премию Дарвина ему", "Мозгов ноль, считай калека", "Ну после такого он больше не будет курить в лифте", "Никотин убивает".