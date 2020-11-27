Где находится Сотский рудник в Карабахе и что там происходит (фото и карта)

В четверг, 26 ноября, Азербайджан и Армения начали прокладывать границу в районе Зодского (Сотского) золоторудного месторождения в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, что накалило обстановку в регионе. Это связано с тем, что Армения и Азербайджан провели новую границу прямо посередине золоторудного месторождения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что должны быть возвращены советские границы Азербайджана и Армении.

Сотское золоторудное месторождение с разведанными запасами золота порядка 120 тонн, которое разрабатывает российская компания GeoProMining, оказалось разделенным на две части государственной границей Армении с перешедшим под контроль Азербайджана Кельбаджарским районом Нагорного Карабаха.

В Армении заявляют, что около 100 военных Азербайджана прибыли на месторождение. Они утверждают, "что эти силы должны покинуть территорию".

"На дороге, ведущей к Соткскому руднику, стоят сотрудники полиции и военной полиции, которые не разрешают гражданам проезжать к месторождению. Пропускают только сотрудников рудника, у которых есть специальные разрешения, и военных", - говорится в одном из сообщений.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к народу, отметил, что Соткское месторождение находится наполовину на территории Армении, наполовину на территории Азербайджана.

"Они хотят кровью прийти к власти, как и всегда. Но им не удается этого добиться. Они не смогут настроить народ против законного правительства", - прокомментировал ситуацию премьер Пашинян.

Карта Зодского золоторудного месторождения (Соткское/Сотское месторождение) у армянского села Сотк Кельбаджарского района Азербайджана

Карта линии разграничения Минобороны РФ