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Людей возили, как груз: фото и видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в России

Людей возили, как груз: фото и видео с места смертельного ДТП с микроавтобусом в России
12:57 Сегодня Телеграф

В пятницу, 27 ноября, в Краснодарском крае (Россия) произошло ДТП с участием "ГАЗели", внутри которой находились 15 человек и "КамАЗа", в результате чего шестеро человек погибли, восемь получили травмы разной степени тяжести.

Известно, что авария произошла в 8.30 утра на 5-м километре автодороги "Выселки – Кирпильская" Выселковского района.

ДТП в России 27.11.2020

Предварительно известно, что водитель, перевозивший людей, не пропустил большегруз во время разворота и машины столкнулись.

Прибывшие на место ЧП правоохранители выяснили, что бус, в котором на момент аварии находились полтора десятка человек, не был предназначен для пассажирских перевозок.

ДТП в России 27.11.2020

Внутри салона "маршрутки" были оборудованы деревянные лавки, на которых и сидели люди. Никаких сидений, необходимых для комфортных перевозок, не было.

Острожно! Видео 18+

"Предстоит детально разобраться, почему людей возили на работу, как груз. Это совершенно недопустимо", - прокомментировал случившееся местный губернатор Вениамин Кондратьев.

На данный момент все обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Напомним, ранее в Грузии автобус с пассажирами сорвался с 80-метровой высоты, погибли 12 человек.

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Все по теме:

ДТП, Россия, ГАЗель, Жертвы, КАМАЗ.

Автор:

Телеграф
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