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Накажем всех виновных: скандальное видео из Карабаха накалило споры Баку и Еревана

Накажем всех виновных: скандальное видео из Карабаха накалило споры Баку и Еревана
14:43 Сегодня Телеграф

Армянские СМИ опубликовали видео, на котором, якобы, азербайджанские военные оскверняют могилы в Нагорном Карабахе.

Кадры появились сразу в нескольких  Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах действительно видно двух человек, которые подходят к могиле и ногами толкают надгробие, которое, падая, разбивается. В тоже время, судя по кадрам, нельзя с полной уверенностью сказать, что это военные Азербайджана.

Но, несмотря на отсутствие доказательств, которые бы подтверждали тот факт, что люди в военной форме – никто иные как военные Азербайджана, российская пропаганда тут же стала распространять эту информацию.

"Похоже на то, что я видел в Косово. Разоренные сербские кладбища и поруганные разрушенные христианские святыни. Интересно, они потом этими кадрами перед родными хвастаются?" – прокомментировал кадры военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц.

Власти Азербайджана не стали отмалчиваться и заявили, что "если это (видео, - прим. ред.) окажется правдой, то прокуратура накажет всех виновных".

"Сейчас я не могу ничего сказать однозначно. Форма вроде азербайджанская, даже речь, по-моему, азербайджанская. Мое мнение - данное видео это фейк. Если не фейк, военная прокуратура всех накажет", — сказал заведующий сектором по работе с иностранными СМИ Азербайджана Фуад Ахундов.

Напомним, как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что неподалеку от Нагорного Карабаха нашли тело российскго военного.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Видео, Скандалы, Караабах.

Автор:

Телеграф
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