Снимали в Киеве: "Каста" выпустила новый клип о протестах в Беларуси (видео)

Известная российская группа "Каста" в пятницу, 27 ноября, показала клип на песню "Выходи гулять", который снимал украинский режиссер Максим Ксьонда в Киеве.

Об этом на своей Facebook-странице написала журналист Ирина Ромалийская.

"Песня написана еще в 2019 году. А идею для клипа долго искали. В итоге ее подсказал крутой украинский режисер Максим Ксьонда. Он с командой и снял этот клип в Киеве. Хорошо вышло", - написала она.

Стоит отметить, песне "Выходи гулять" уже больше года. Она вошла в альбом "Об изъяне понятно".

Главный герой клипа – сотрудник правоохранительных органов, работающий в Беларуси. Его задача, как и его коллег, задерживать и избивать протестующих на массовых митингах, которые прокатились по всей стране после президентских выборов.

Утром, придя домой после смены, он как обычно, завтракает со своей семьей, но дочь отворачивается от него и выходит из-за стола, не желая общаться с отцом. Потом он идет в ванную комнату. Там на его руках и теле внезапно начинает появляться кровь и открываются раны, как и у тех, кого он избил минувшей ночью.

Осторожно! Кадры клипа содержат сцены жестокости!