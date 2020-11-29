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БТР переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге

БТР переехал бизнесмена на милитари-вечеринке в Санкт-Петербурге
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

В российском Санкт-Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти 38-летнего петербургского бизнесмена Андрея Кожевина, которого переехал БТР.

Об этом сообщает Телеграмм канал LIFE SHOT

Подозреваемым по делу проходит председатель правления патриотической организация "Красная звезда" Александр Торопов. Следователи считают, что Торопов находился за рулем БТР и переехал Кожевина в поле у Гатчинского шоссе в Красносельском районе, где проходило частное мероприятие в военном стиле.

Военную реконструкцию, при которой под колёсами БТР погиб житель Петербурга, заказала супруга одного из участников — бизнесмена и сына миллиардера Аркадия Скорова — Михаила. У него в этот день был день рождения. Стоило это всё 250 тысяч рублей. 

Миллиардер Аркадий Скоров прокомментировал нам ЧП на военной реконструкции в Петербурге, в которой принял участие его сын:

"Была реконструкция боевых действий: военные танки, БТР и холостые патроны. Они все ехали на БТР, и была команда спуститься и принять положение лёжа. БТР потом поехал и раздавил его. У них, насколько я знаю, это не первый случай такой, у них там в 2018 году танк кого-то переехал. Поэтому надо быть очень опытным водителем военной техники, чтобы не было таких случаев".

Стоит отметить, что о мероприятии с участием военной техники организаторы реконструкции не уведомили ни администрацию города, ни ГИБДД. К тому же не был проведён положенный письменный инструктаж по технике безопасности.

Движение БТР стартовало по условному сигналу — после стука по броне. Водителю — Александру Торопову (на фото справа) — показалось, что сигнал был дан и он начал движение. В этот момент и произошёл наезд на 38-летнего Андрея Кожевина. Его голова попала под колесо. 

Напомним, на Дарнице в Киеве мужчина на авто едва не переехал женщину с ребенком, а затем избил ее на глазах прохожих.

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Все по теме:

Санкт-Петербург, БТР, Андрей Кожевин, Аркадий Скоров.

Автор:

Телеграф
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