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В Кремле нашли труп охранника Путина

В Кремле нашли труп охранника Путина
13:31 Сегодня Телеграф

Суицид совершил сотрудник Федеральной службы охраны РФ  в подраздилени, кторое отвечает за личную охрану президента России Владимира Путина. Инцидент  случился в Москве на территории Кремля. 

Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Михаил Захаров застрелился во время службы. По словам коллег погибшего, причиной такого поступка могли стать условия его работы, а также многочисленные переработки, – в одну из последних смен он был вынужден находиться на работе более 15 часов. 

Как стало известно, супруге погибшего охранника не сообщили деталей гибели мужа. Руководство ФСО даже не отметило, что он покончил с собой, а лишь уведомило о смерти.

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Как рассказали близкие, в последнее время Захаров не жил вместе с женой, они готовились к разводу.

Коллеги охранника говорят, что практика переделок участилось в ФСО в связи с нехваткой кадров - сотрудники работают не только в свою смену. К тому же дополнительные часы работы не оплачиваются.

 

Напомним, что президент России Владимир Путин стал героем очередной карикатуры. На сей раз ему припомнили "слив" о третьей дочери. 

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Кремль, Россия, Владимир Путин.

Автор:

Телеграф
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