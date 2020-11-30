10-летний мальчик погиб от рук собственного брата на детской площадке (видео)

В Москве десятилетний мальчик погиб, играя на детской площадке. Семилетний брат случайно попал ему по голове палкой.

Об этом информирует Телеграмм канал BAZA.

Трагедия произошла в районе врачебного проезда в Москве. Судя по видео, двое мальчишек, играя на детской площадке, ссорятся, и младший, убегая, бросает палкой в голову старшему. Тот хватается за голову, шатается, а затем падает на землю.

Взрослые обратили внимание на него через несколько минут и вызвали на место врачей. До приезда скорой мальчик уже был в состоянии клинической смерти. Позже он умер, усилия врачей оказались бессильны.

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Сейчас СКР разбирается во всех обстоятельствах происшествия. Отдельно следователи выяснят, за время врачи добрались до места трагедии, и во сколько взрослые вызвали скорую умирающему мальчику.

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