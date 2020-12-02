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"С каждым годом надежда падает": стало известно, в каком состоянии сейчас Сергей Скрипаль

"С каждым годом надежда падает": стало известно, в каком состоянии сейчас Сергей Скрипаль
Обновлено 11:26 Сегодня Телеграф

Дочь бывшего разведчика Сергея Скрипаля Юлия подробно рассказала сестре по телефону о и состоянии жизни отца после отравления. По ее словам, отец живет с медиком, который "чистит трубу в горле".

К изданию «МК» попала запись этого телефонного разговора.

Отметим, что 4 марта 2018 года их отравили в Солсбери нервнопаралитическим веществом "Новичок", в конце месяца пришла в себя Юлия Скрипаль, а еще через неделю - вышел из комы отец.

Юлия почти восстановилась, только плохо видит, а у Сергея до сих пор в горле стоит специальная трубка, помогающая ему дышать

Дочь рассказала, что из-за карантина вообще не встречается с отцом, поскольку он в группе риска.

Она добавила, что если бы не было трубки в горле, Сергей Скрипаль мог бы вернуться к нормальной повседневной жизни и даже тренировкам. Однако сейчас он то занимается, то нет, потому что закашливается на дорожке, мокрота выходит.

Также Юлия отметила, что раз в 3-4 месяца ему трубку меняют, тогда и проверяют мышцы носоглотки. Но результаты пока неутешительны, вероятность того, что Сергей полностью восстановится, очень мала.

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Уберут ли эту трубку - неизвестно, поскольку случаев такого отравления раньше не было. По словам Юлии, все надеются на лучшее, но она сама с каждым годом надежду теряет.

"Папа, конечно, говорит: "Как меня достала эта труба!" Ему приходится с медиком жить, который каждый день эту трубу чистит. Естественно, сам за рулем он не может ездить. Прикинь, он закашляется за рулем, и чего?" - отмечает дочь.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых в 2018 году отравили в Солсбери, переехали в Новую Зеландию, где проживают под новыми именами.

Также отметим, что ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании "Новичка", объяснил, что Сергей и Юлия Скрипаль не погибли из-за низкой концентрации вещества в флаконе

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РФ, Сергей Скрипаль, Юлия Скрипаль.

Автор:

Телеграф
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