Блогер попал в скандал из-за смерти подруги в прямом эфире (видео)

Девушка умерла во время прямого эфира блогера Стаса Reeflay. Парень думал, что его подруга просто замерзла, ведь пробыла на улице несколько часов почти без одежды. Но потом Стас понял, что это не шутки, вызвал скорую. Однако не стал выключать камеру и снял медиков и полицейских.

Об этом информирует Телеграмм канал Baza.

Сначала Стас пытался привести подругу Валентину в чувство, но после позвонил знакомому и попросил его вызвать скорую.

Медики уже ничем не смогли помочь девушке, а лишь констатировали смерть. По предварительной версии она могла погибнуть от переохлаждения.

В блогера могут быть серьезные проблемы - его после всего забрали в участок. Предварительно известно, что именно он выгнал девушку на мороз. До приезда скорой парень негодовал от происходящего, плакал и винил себя в случившемся.

Кроме того, девушка Валентина могла быть беременна, показывала округлившийся живот во время других стримов.

Отметим, что на момент прямого эфира девушка могла быть под веществами, как и сам блогер, так как на его столе стояла бутылка шампанского.

Российскому блогеру Стасу Решетникову (Reeflay) 30 лет. Он является не очень известным блогером, судя по количеству его аудитории. В популярной в РФ социальной сети «Вконтакте» он имеет менее 10 тысяч друзей.

Его канал со стримами на Ютубе имеет всего 1,73 тыс. подписчиков, а просто канал немного больше 6,78 тыс. подписчиков.

Напомним, в октябре у известного украинского блогера Софии Стужук скончался муж от осложнений коронавируса.