Тот еще тип: в сети слили компромат на скандального блогера Reeflay

Российский блогер Стас Решетников (Reeflay), у которого в прямом эфире умерла девушка, и до этого имел скандальную славу. Парень вел разгульный образ жизни и после случившегося, видео с ним начали всплывать в сети.

Скандальные видео опубликовал канал YOBAJUR.

Оказалось, что умершая Валентина, не однократно появлялась в эфирах блогера в нетрезвом состоянии. На одном из видео девушка даже демонстрировала грудь. Также в сеть слили видео секса между стримером и его подругой, которое снимали тайком из-за двери.

Сам же Стас часто появлялся в окружении парней, с которыми имел неоднозначные отношения. На некоторых кадрах видно, как Reeflay целуется с мужчинами и прижимается к ним совсем не по-дружески.

Напомним, что перед тем, как Валентина умерла, блогер выгнал ее из дома, что и могло стать причиной смерти.

Кроме того, стало известно, что за месяц до смерти девушка показывала на видео свой беременный живот.

Ранее мы писали, что соседи Стаса Решетникова признаются, что в то утро слышали крики, и сомневаются, что причиной смерти стало переохлаждение.