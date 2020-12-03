"Варварски разрушен!" Состояние исторического памятника после боев в Карабахе возмутило Баку (видео)

И.о. министра культуры Азербайджана Анар Каримов показал в Twitter нынешнее состоянии мавзолея Йахйи ибн Мухаммада ал-Хаджа, построенного в 1305 году в Зангиланском районе.

Отметим, что мавзолей Йахйи ибн Мухаммада ал-Хаджа вернулся в Азербайджан от Армении разрушенным. На фото видно, что памятка культуры беспощадно разрушена за время оккупации.

"Мавзолей был варварски разрушен за время армянской оккупации", - говорит Каримов.

Стоит отметить, что мавзолей XIV века, расположенный на возвышенности близ реки Аракс на юге Закавказья. Построил его в 1305 году архитектор Али Маджд ад-Дин на «Шелковом пути». В 1975 году в мавзолее были проведены подземные очистительные работы, в результате которых и была обнаружена гробница.

Напомним, в сети обнародовали видео из Лачинского района. На видео сняты несколько поселков района. По дороге движется военная техника под флагами Азербайджана. Видно, как сильно разрушены некоторые здания после обстрелов.