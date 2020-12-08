Лукашенко засветился в коронавирусной реанимации без защитного костюма (фото, видео)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который отказался вводить карантин, потому что не верит в COVID-19, посетил утром вторника, 8 декабря, Столбцовскую центральную районную больницу.

Об этом сообщает Telegram-канал Пул Первого.

Отметим, что Лукашенко не стал надевать полный защитный комплект и обошелся маской. Видимо, бесстрашия добавляет то, что он якобы переболел коронавирусом еще перед президентскими выборами.

В ходе визита ему продемонстрировали "ковидную" реанимацию и подробно рассказали, как оказывают помощь тяжелым пациентам.

Он прокомментировал снижение суточного прироста заболевших COVID-19.

"Это уже хорошее падение. Дай бог, чтобы в стране так было. Будем надеяться, что мы все-таки вышли на это плато", - заявил президент.

Визит в больницу в Столбцах позволил Лукашенко ознакомиться с оказанием помощи больным коронавирусом на районном уровне.

Столбцовская ЦРБ включает 339 больничных коек. В учреждении работают 803 человека, в том числе 130 врачей, 327 - среднего медперсонала.

На прошлой неделе Лукашенко посещал еще одну "ковидную" больницу, где так же предпочел отказать от средств защиты.