В России нашли крайнего в истории с фаллосом в поддержку Дзюбы

Совет директоров авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») на заседании 8 декабря обнародовал выговор гендиректору Андрей Калмыков за акцию в поддержку футболиста Артема Дзюбы, а одного из его заместителей уволили.

Об этом сообщает Телеграмм канал Baza.

В сообщении говориться, что уволили директора по полётам Дениса Петрикова.

Отметим, что 11 ноября, во время рейса «Победы» из Екатеринбурга в Москву, пилоты летели над Нефтекамском и решили нарисовать в небе мужской орган в поддержку Артема Дзюбы, который накануне попал в секс-скандал.

Есть информация, что пилоты «Победы» действовали по заданию своего руководства. Выяснилось, что чуть ранее лётчики уже пытались выполнить такую же фигуру, однако диспетчера им запретили. И, судя по расшифровке переговоров, пилоты поблагодарили диспетчеров за этот запрет, добавив, что пытались сделать это не по своей воле.

Этот рисунок можно было увидеть, если посмотреть схему полёта на сайте «Флайтрадар». После чего Росавиация рекомендовала уволить руководство авиакомпании за этот креатив. Однако гендиректор обошёлся всего лишь выговором, а вот уволили его заместителя.

Стоит отметить, что во время рейса на борту самолета находилось более 100 пассажиров. Из-за отклонения от маршрута самолет прибыл в точку назначения с опозданием в 32 минуты.

Напомним, что 8 ноября в сети всплыло интимное видео, на котором самоудовлетворяется, нападающий Зенита и сборной России Артем Дзюба.