Отставки Пашиняна хотят жители более 200 населенных пунктов: появилась карта

На фоне проигрыша в войне за Нагорный Карабах, по всей Армении проходят акции протеста с требованием отставки главы правительства Никола Пашиняна. 5 декабря протестующие выдвинули ему ультиматум, потребовав покинуть пост до 8 декабря.

В Ереване проходит массовая акция, на которую собрались тысячи людей, они разделились на мелкие группы и начали блокировать дороги.

Время от времени в городе происходят столкновения между силовиками и протестующими.

Армянская оппозиция перекрыла улицы в центре Еревана. Требуют Пашиняна покинуть пост, с таким же призывом выступил католикос всех армян Гарегин II. #Armenia #Yerevan pic.twitter.com/e8dkxVDy9W — (@PSO_J318_5_22) December 8, 2020

В Телеграм-каналах отмечают, что протесты проходят не только в столице страны, но и в около 200 других населенных пунктах.

Протесты в стране начались после подписания трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе 10 ноября.

Оппозиция обвинила Пашиняна в капитуляции и потребовала его отставки.

Несмотря на то, что из его кабинета уволились несколько высокопоставленных чиновников, сам Пашинян уходить в отставку не намерен.

Читайте в материале "Телеграф": Пашинян - ключевая фигура военных планов Путина на Южном Кавказе, уверен военный эксперт