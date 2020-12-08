Противостояние Турции и России на Кавказе может усилиться: военный эксперт назвал условие

Есть два сценария дальнейшей судьбы премьер-министра республики Армения. Пашинян может сохранить власть, но может и уйти. В случаи если он останется, то России будет от этого хуже.

Своим мнением по этому поводу с "Телеграфом" поделился военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, РФ будет сложнее утверждать свои военные позиции. Если же премьер-министра уберут с поста не по его воле, то Россия сможет укрепить свое военное присутствие на Южном Кавказе максимально.

"Еще и будет иметь лояльное руководство, которое начнет проводить идеологию дружбы с РФ. Получим крепнущий российский анклав на Южном Кавказе. А это чревато усилением противостояния Турции и России", - отмечает эксперт.

Больше о будущем Пашиняна и как это может отразиться на ситуации на Южном Кавказе, на действиях России в регионе читайте в материале: Пашинян - ключевая фигура военных планов Путина на Южном Кавказе, уверен военный эксперт.