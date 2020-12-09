В Кремле проговорились, сколько "бункеров" у Путина

На днях стало известно, что для российского президента Владимира Путина были построены два идентичных кабинета в двух разных резиденциях - в Ново-Огарево (под Москвой) и Бочаров Ручей в Сочи.

Однако Кремль опровергает эту информацию, передает RT.

Дмитрий Песков отметил, что у Путина нет двух идентичных кабинетов в разных городах, чтобы было непонятно, где он находится. По его словам, это ничто другое как, "компоненты информационной атаки".

"Никаких одинаковых кабинетов нет — у президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется", — отметил он.

Также он представитель Кремля отмечает, что информация о маршрутах президента составляет государственную тайну.