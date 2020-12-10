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Мужчина замерз насмерть из-за ошибки Google maps

Мужчина замерз насмерть из-за ошибки Google maps
02:31 Сегодня Телеграф

Человек насмерть замерз в машине, сбившись с пути в 50-градусный мороз в Якутии.

Об этом сообщает канал "Mash".

"Сергей и Влад хотели добраться из Якутска в Магадан на машине. Построили маршрут, выехали — но очень быстро оказались на пустынной дороге среди снегов и 50 градусов мороза. Навигация показывала, что все супер, они на верном пути, но пейзаж за окном говорил обратное. В реальности — дорога давно не действовала", - сказано в сообщении.

Инцидент произошел 5 декабря. К моменту обнаружения один из них скончался, второго юношу с признаками обморожения транспортировали в ближайшее медицинское учреждение.

Врачи борются за его жизнь.

Напомним, на севере России две недели бушевала непогода. Бесконечная метель превратила в сугроб город Норильск.

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Все по теме:

Мороз, Якутия, Смерть, Google Maps, Гугл.

Автор:

Телеграф
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