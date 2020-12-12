В Карабахе новое обострение, Армения заявила о пострадавших: все детали

В Азербайджане заявили об атаке со стороны Армении. Но там отрицают попытку вооружённого вмешательства. В «Минобороны» непризнанного Арцаха опровергли это и предъявили ответные обвинения, заявили о пострадавших.

По их словам, распространенная в азербайджанских СМИ информация о том, что армянские силы якобы прибегли к вооруженной провокации в районе Гадрута, в результате которой был ранен один азербайджанский военнослужащий, не соответствует действительности.

«Реальность такова, что 11 декабря около 20:40 противник попытался атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении Армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает», - отметили в «Минобороны».

В это время подробности дела выясняются.

Кроме того, по состоянию на 11 декабря Минобороны РФ обновило карту российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Напомним, что в столице Азербайджана Баку 10 декабря проходит парад в честь освобождения от оккупации Нагорного Карабаха.