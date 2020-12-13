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Ни один дом не уцелел: появилось видео из разбитых обстрелами сел в Нагорном Карабахе

Ни один дом не уцелел: появилось видео из разбитых обстрелами сел в Нагорном Карабахе
01:27 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

В разрушенных военными действиями селах Шахвеледли и Имамбаги Джебраильского района, как и в селах Паправенд и Бойахмедли Агдамского района в Нагорном Карбахе, не осталось ни одного "живого" дома.

Соответствующе видео опубликовано в YouTube.

На кадрах, где виден горный склон, открывается довольно удручающая перспектива - все дома, расположенные на взвешенности, оказались полностью разрушенными. Большинство напоминают сараи - без окон и без дверей - куда даже и скот привести нельзя, замерзнет. Местность, показанная на кадрах, навевает грустные мысли о безысходности.

Отметим, что де-факто часть территории Джебраильского района, где расположены указанные села, с лета 1993 года контролировалось властями непризнанного Нагорного Карабаха.  В ходе военного конфликта в Карабахе в 2020 году район перешел обратно под контроль Азербайджана.

Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешли часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.

Как сообщал "Телеграф", Азербайджан отметил победу в спорном регионе парадом. Полное видео с этого мероприятия смотрите в материале: Азербайджан военным парадом отмечает возвращение Нагорного Карабаха (видео).

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Карабах, Видео, Села.

Автор:

Телеграф
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