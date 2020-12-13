Чечню всколыхнуло землетрясение (видео)

Ночью 13 декабря на территории Чеченской Республики в 24 километрах от границы Грузии с РФ произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Об этом сообщает грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 01:29 по тбилисскому времени (00:29 мск). Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Толчки ощущались в России. Жительница города Грозный рассказала, что она проснулась ночью от того, что у нее шатается диван.

Местный ГУМЧС пока не предоставил никаких данных о каких-либо последствиях землетрясения.