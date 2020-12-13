Тихановская заговорила о визите в Украину

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская во время встречи со своими сторонниками в Берлине призналась, что хотела бы посетить Украину.

Об этом сообщает Укринформ.

"Знаете, я этого очень хотела бы", - сказала она, отвечая на вопрос о планах по визиту в Украину.

Тем не менее, пока говорить о каких-либо сроках она не стала, так считает этот вопрос преждевременным.

На встрече со сторонниками, она также призвала диаспору и немцев не оставлять белорусов "один на один с режимом"

Как сообщалось ранее, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, тогда после проведения президентских выборов Александр Лукашенко объявил о своей победе с более чем 80% поддержкой. После этого граждане страны начали мирные протесты, которые продолжаются по сей день.

Как сообщалось ранее, Тихановская ответила на вопрос, чей Крым.