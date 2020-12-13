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Тихановская заговорила о визите в Украину

Тихановская заговорила о визите в Украину
Обновлено 22:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская во время встречи со своими сторонниками в Берлине призналась, что хотела бы посетить Украину. 

Об этом сообщает Укринформ.  

"Знаете, я этого очень хотела бы", - сказала она, отвечая на вопрос о планах по визиту в Украину. 

Тем не менее, пока говорить о каких-либо сроках она не стала, так считает этот вопрос преждевременным. 

На встрече со сторонниками, она также призвала диаспору и немцев не оставлять белорусов "один на один с режимом" 

Как сообщалось ранее, протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, тогда после проведения президентских выборов Александр Лукашенко объявил о своей победе с более чем 80% поддержкой. После этого граждане страны начали мирные протесты, которые продолжаются по сей день. 

Как сообщалось ранее, Тихановская ответила на вопрос, чей Крым.

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Все по теме:

Украина, Беларусь, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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