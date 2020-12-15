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Стало известно, как Россия обманом перебрасывала наемников на войну в Карабахе

Стало известно, как Россия обманом перебрасывала наемников на войну в Карабахе
Обновлено 14:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Россия обманным путем вербовала граждан Сирии для отправки на войну в Нагорный Карабах на армянской стороне.

К такому выводу пришли в неправительственной организации "Сирийцы за правду и справедливость" (STJ), проведя собственное расследование.

Удалось установить, что солдаты из Сирии переправлялись в Карабах с территории авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, что на северо-западе страны. Данная авиабаза находится под контролем российских войск с 2015 года: там базируется авиационная группа Воздушно-космических войск России. Самолеты также летали из Дамаска и ливанского Бейрута в Ереван.

Сообщается, что вербовка была организована по прямому запросу российских сил, дислоцированных на авиабазе Хмеймим, которые вызвали сирийские правительственные силы на помощь. Последние играли роль посредника между высокопоставленными лицами клана и брокерами, регистраторами, тесно связанными с ними, с одной стороны, и российскими войсками, с другой, согласно показаниям STJ.

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В войне в Нагорном Карабахе, сирийцы зарабатывали от 1000 до 2000 долларов США. При этом все зависело от опыта и навыков конкретного бойца. Вместе с тем выплата компенсаций за раны и увечья не положена, как и обмен пленными и поиск без вести пропавших.

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Все по теме:

Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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