"Королева соков и нектаров" в российском супермаркете развеселила сеть (видео)

В Екатеринбурге пьяная женщина хотела украсть кошачий корм, но когда её увидели – залезла на стеллаж и устроила цирк.

Об этом сообщают Телеграмм каналы.

Видимо, она возомнила себя "королевой соков и нектаров" и вскарабкалась на полку в супермаркете. Женщина провела очень невнятный мини-пикет и совершила "каскадёрский" прыжок на туалетную бумагу.

Дебоширку задержали и завели административное дело о хулиганстве.

В комментариях люди начали предполагать, что у задержанной "белочка", отмечая "Крыша хлопала в ладоши, значит план у нас хороший!"

Напомним, на Львовском вокзале обнаружили нетрезвого мужчину, который оказался под рельсами поезда и лишился ноги.