Скандал вокруг иконы из Луганска: Лаврову придется вернуть подарок

России придется вернуть подаренную сопрезидентом от сербской общины Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову икону, которая оказалась вывезенной из Луганска, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - пишет издание, ссылаясь на пресс-службу МИД РФ.

Отметим, посольство Украины в Боснии и Герцеговине через два дня после встречи Лаврова и Додика, 16 декабря, направило властям официальную ноту с требованием предоставить полную информацию о ситуации и объяснить, что это за икона и как она попала в Боснию и Герцеговину.

В свою очередь, министр иностранных дел страны Бисера Туркович уже заявила, что на основе ноты прокуратура должна разобраться, как украинская собственность оказалась в стране, назвав обвинения украинской стороны "серьезными".

Как сообщал "Телеграф", ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 1 декабря, вызвал венгерского посла Иштвана Ийдярто из-за недавних угроз в адрес венграм Закарпатья, а также исполнения гимна депутатами Сюртовской ОТГ после присяги.