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В Минске группа людей в балаклавах и камуфляже избила человека: на видео увидели странное

В Минске группа людей в балаклавах и камуфляже избила человека: на видео увидели странное
Обновлено 13:20 Сегодня Телеграф

Утром воскресенья, 20 декабря, в городах Беларуси стартовал "Марш народного трибунала". В ходе проведения акции протеста не обошлось без насилия. В северном микрорайоне Минска Новинки группа людей в балаклавах и камуфляже избила человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

Очевидцы показали предысторию случившегося. На ролике заметили, что "лукашисты" устроили какую-ту странную возню. 

"Всё ради того, чтобы избить одного белоруса?", - задались вопросом авторы канала.

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Все по теме:

Беларусь, Протесты, Минск, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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