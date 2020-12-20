В Минске группа людей в балаклавах и камуфляже избила человека: на видео увидели странное

Утром воскресенья, 20 декабря, в городах Беларуси стартовал "Марш народного трибунала". В ходе проведения акции протеста не обошлось без насилия. В северном микрорайоне Минска Новинки группа людей в балаклавах и камуфляже избила человека.

Об этом сообщает Telegram-канал Nexta.

Очевидцы показали предысторию случившегося. На ролике заметили, что "лукашисты" устроили какую-ту странную возню.

"Всё ради того, чтобы избить одного белоруса?", - задались вопросом авторы канала.

Белорусам советуют не выходить на протесты в одиночку.