В России крымчанина арестовали и обвинили в призывах к терроризму

В России суд взял под стражу 26-летнего жителя аннексированного Крыма, которого обвиняют в призывах к терроризму в социальных сетях,

Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Российские правоохранители заявляют, что мужчина, ранее проживавший в Красноярске, на своей странице в одной из социальных сетей неоднократно размещал тексты и картинки, а также комментарии к ним, в которых призывал "к осуществлению террористической деятельности".

"Также в октябре 2020 года обвиняемый путем отправления сообщений своей знакомой склонял ее к участию в деятельности террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Теперь его обвиняют в содействии террористической деятельности. Имя и фамилия обвиняемого не указаны.

Как сообщал "Телеграф", ранее ФСБ, МВД России и Росгвардия 27 марта провели в оккупированном Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 24 активиста. 27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.