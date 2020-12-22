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"Уставший" Жириновский стал мемом после предложения "облагородить" вытрезвители в России

"Уставший" Жириновский стал мемом после предложения "облагородить" вытрезвители в России
11:20 Сегодня Телеграф Фото: twitter

22 декабря скандальный российский политик Владимир Жириновский снова насмешил сеть очередным перлом. Лидер ЛДПР предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших".

Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале Владимира Жириновского.

В свою очередь данное заявление не могло остаться без внимания.

Так, многие пользователи сети отреагировали на него, один из пользвателей даже создал мем об этом заявлении Жириновского.

Другие пользователи также делились своими шутками и иронизировали в ответ на заявление политика.

Стоит напомнить, что ранее Владимир Жириновский представил безумный план по разделению Украины между Евросоюзом и Россией.

Читайте также в материале "Телеграфа": В Латвии радио оштрафовали на 8 тысяч евро за интервью с Жириновским - детали.

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Все по теме:

Россия, Владимир Жириновский.

Автор:

Телеграф
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