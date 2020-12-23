Лежала вся в крови: женщину с подругами обстреляли посреди улицы в Москве (фото, видео)

Поздним вечером в среду, 23 декабря, в центре Москвы стреляли в компанию женщин, в результате чего одна из них на данный момент находится в состоянии клинической смерти.

Об этом сообщается в Telegram-каналах "Mash" и "LIFE SHOT".

Так, преступник в черной маске обстрелял 30-летнюю женщину, когда она подходила к своему дому на улице Профсоюзной. В момент ЧП она была вместе с двумя подругами. Но это ее не спасло. Во время нападения пострадавшую отбросило, и она оказалась на земле в луже крови.

На данный момент врачи пытаются ее реанимировать — девушка в состоянии клинической смерти. Машиной скорой ее увезли в больницу.

На месте нападения на улице Профсоюзной полицейские обнаружили гильзы. Хотя изначально очевидцы сообщали, будто на месте инцидента взорвалась граната.

Сейчас полицейские опрашивают подруг девушки и занимаются розыском нападавшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и один пострадал в результате стрельбы в Москве, рядом с комплексом зданий ФСБ России.