Суд вынес приговор в деле историка Соколова об убийстве юной аспирантки

Октябрьский районный суд Питера на выездном заседании в Городском суде в пятницу, 25 декабря, огласил приговор историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве и расчленении тела аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Ближайшие 12,5 лет он проведет в тюрьме.

Онлайн трансляцию заседания суда вел телеканал "360" в YouTube.

Отметим, бывшему сотруднику СПбГУ Соколову, который известен как специалист по исторической реконструкции времен наполеоновских войн, автор научных трудов и обладатель французского ордена Почетного легиона, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

Все время с момента задержания Соколов находился в СИЗО. Психиатрическая экспертиза признала историка вменяемым, однако защита просила суд назначить новую, но получила отказ.

Соколов признал на суде вину в убийстве аспирантки, при этом заявив, что не хотел убивать ее, а хотел напугать выстрелом. Сторона потерпевшей стороны, наоборот считала, что убийство было спланиронным.

Напомним, бывший доцент СПбГу Олег Соколов убил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, когда она спала, четырежды выстрелив ей голову из дробовика. Они жили вместе и накануне убийства 8 ноября 2019 года поссорились. После этого Соколов спрятал тело девушки у себя дома и даже принял в соседней комнате гостей.

Пришедшие к нему домой знакомые не заметили ничего необычного. Спустя два дня ученый решил избавиться от тела: он купил пилу, расчленил тело и в состоянии чрезвычайного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в реке Мойке, но упал в воду.

С сильным переохлаждением его доставили в больницу и задержали. В его квартире нашли обезглавленное тело молодой девушки, голову и орудия преступления. Соколов дал признательные показания.