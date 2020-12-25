Скачать
Пятница, 25.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере
Ихтамнет как генетическое кредо: всплыло интересное о погибшем в Карабахе российском сапере
"Покруче той Аленки": в России нашли еще один жуткий памятник (фото)
"Покруче той Аленки": в России нашли еще один жуткий памятник (фото)
В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты (видео)
В украинский прокат выходит мультфильм "Душа": интересные факты
"Какая детская наивность": астролог предсказал участь "пожизненно неприкосновенного" Путина
"Какая детская наивность": астролог предсказал участь "пожизненно неприкосновенного" Путина

Суд вынес приговор в деле историка Соколова об убийстве юной аспирантки

Суд вынес приговор в деле историка Соколова об убийстве юной аспирантки
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф фото: ТАСС

Октябрьский районный суд Питера на выездном заседании в Городском суде в пятницу, 25 декабря,  огласил приговор историку Олегу Соколову, которого обвиняют в убийстве и расчленении тела аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, а также в незаконном хранении оружия. Ближайшие 12,5 лет он проведет в тюрьме.

Онлайн трансляцию заседания суда вел телеканал "360" в YouTube.

Отметим, бывшему сотруднику СПбГУ Соколову, который известен как специалист по исторической реконструкции времен наполеоновских войн, автор научных трудов и обладатель французского ордена Почетного легиона, предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия.

Все время с момента задержания Соколов находился в СИЗО. Психиатрическая экспертиза признала историка вменяемым, однако защита просила суд назначить новую, но получила отказ.

Соколов признал на суде вину в убийстве аспирантки, при этом заявив, что не хотел убивать ее, а хотел напугать выстрелом. Сторона потерпевшей стороны, наоборот считала, что убийство было спланиронным.

Напомним, бывший доцент СПбГу Олег Соколов убил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, когда она спала, четырежды выстрелив ей  голову из дробовика. Они жили вместе и накануне убийства 8 ноября 2019 года поссорились. После этого Соколов спрятал тело девушки у себя дома и даже принял в соседней комнате гостей.

Пришедшие к нему домой знакомые не заметили ничего необычного. Спустя два дня ученый решил избавиться от тела: он купил пилу, расчленил тело и в состоянии чрезвычайного опьянения пошел топить отпиленные до локтей руки убитой в реке Мойке, но упал в воду.

С сильным переохлаждением его доставили в больницу и задержали. В его квартире нашли обезглавленное тело молодой девушки, голову и орудия преступления. Соколов дал признательные показания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Санкт-Петербург, Олег Соколов, убийста.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не может без него обходиться: в России рассказали о медицинском аппарате на теле Путина
02 «Пионервожатая с похмелья»: Мария Захарова насмешила странным нарядом (фото)
03 Родилась с "волчьей пастью": "танцующий миллионер" показал первое фото дочери (фото)
04 Конец будет плохим: Алиев ультимативно назвал Армении свои правила игры в Карабахе
05 Эксклюзив из палаты №6: Кургинян выдал невероятное про Украину, "Правый Сектор" и раздел России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загадочное убийство в Крыму списали на военного, учившего детей воевать за оккупантов
Загадочное убийство в Крыму списали на военного, учившего детей воевать за оккупантов
Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине
Как праздновать Новый год в условиях пандемии коронавируса в Украине
Нового года в Карабахе не будет: уничтожение праздника на видео
Нового года в Карабахе не будет: уничтожение праздника на видео
Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)
Полякова, DZIDZIO, Каменских: украинские звезды поздравляют с Рождеством (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь