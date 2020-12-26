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Абсурдность COVID-ограничений показали оригинальной акцией протеста в метро (видео)

Абсурдность COVID-ограничений показали оригинальной акцией протеста в метро (видео)
05:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В российском Екатеринбурге жители города устроили необычный флешмоб против запрета концертов в период пандемии. 

Как сообщается в Телеграм-канале "Двач", около 60 человек целовались в заполненном вагоне метро. 

"Один из участников акции прокомментировал это так: "Никто не понимает, почему проводить концерты после 23:00 нельзя, открывать танцполы нельзя. В вагоне метро в час пик людей в десятки раз больше, чем на любом концерте", - говорится в подписи к видео.  

Отмечается, что после акции, все целующиеся пары надели маски и разошлись. 

Напомним, в России зафиксировано 2,93 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. От болезни скончались 52,4 тысячи человек. 

В Украине, по состоянию на 25 декабря было обнаружено более 1 миллиона случаев. Жертвами болезни стали более 17,5 тысяч человек.  

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Все по теме:

Россия, Екатеринбург, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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