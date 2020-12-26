Абсурдность COVID-ограничений показали оригинальной акцией протеста в метро (видео)

В российском Екатеринбурге жители города устроили необычный флешмоб против запрета концертов в период пандемии.

Как сообщается в Телеграм-канале "Двач", около 60 человек целовались в заполненном вагоне метро.

"Один из участников акции прокомментировал это так: "Никто не понимает, почему проводить концерты после 23:00 нельзя, открывать танцполы нельзя. В вагоне метро в час пик людей в десятки раз больше, чем на любом концерте", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что после акции, все целующиеся пары надели маски и разошлись.

Напомним, в России зафиксировано 2,93 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. От болезни скончались 52,4 тысячи человек.

В Украине, по состоянию на 25 декабря было обнаружено более 1 миллиона случаев. Жертвами болезни стали более 17,5 тысяч человек.