Лучший диалог 2020 года: на ТВ Беларуси выяснили, кто кому "ябатька" (видео)

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов назвал себя "ябатька", тем самым выразив приверженность режиму Александра Лукашенко в стране.

Об этом он заявил в программе "Марков. Ничего личного" на беларусском телеканале ОНТ.

Ответьте честно, вот вы, как нас называют, вы "ябатька", - спросил у полконика ведущий. - Я - "ябатька"! - ответил тот.

"Те кто был против, те смирились, много перешли на его сторону, остальные и так были за него", "Все мы в странах СНГ ябатька, под такими вот представителями военной-милицейской хунты", Сказал бы прямо - я холуй", - комментируют заявление военного.

Отметим, "ябатьками" — называют участников митингов в Беларуси в поддержку Лукашенко. Выражение произошло от слогана: "Я/Мы Батька". В результате митинги за Лукашенко получили название "ябатинг", а участники таких мероприятий стали "ябатьками".