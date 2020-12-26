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Суббота, 26.12.2020
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После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве": что происходит в Карабахе 26 декабря

После звонка Лаврова в Армении заговорили о "союзном государстве": что происходит в Карабахе 26 декабря
Обновлено 17:39 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

Премьер министр Армении Никол Пашинян готов уйти в отставку "по требованию народа"

Как сообщает Спутник.Армения, об этом он написал в Фейсбук. 

"Пашинян не цепляется за кресло премьера, но и не может беспечно относиться к должности премьера, переданной народом", - говорится в сообщении. 

Там также отмечается, что в отставку он уйдет в случае, если соответствующее решение примет народ после досрочных парламентских выборов. 

Впрочем оппозиция встретила это предложение с прохладой. Один из лидеров протестного движения заявил, что свободные и прозрачные выборы возможны лишь после отставки Пашиняна. 

На фоне этого глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Ара Айвазяном. 

В ходе разговора, главы иностранных ведомств уделили особое внимание урегулированию "нагорнокарабахской проблематики в контексте выполнения положений заявления, подписанного 9 ноября 2020 года". 

Примечательно, что после этого звонка, лидер партии "Альянс" Тигран Уриханян выступил с заявлением о создании с Россией "союзного государства". 

"Армения в нынешних кризисных условиях нужна поддержка России, которая должна иметь конкретные проявления, и сотрудничество требует максимальной взаимной интеграции", - заявил он. 

В Азербайджане в свою очередь назвали сроки разворачивания российско-турецкого центра контроля за соблюдением перемирия. 

Как пишет Спутник.Азербайджан, его работу собираются запустить уже в январе, а также, что в Азербайджан уже вылетели первые турецкие военные.

"Известно, что располагается Центр в Агдаме и находиться в нем будет равное количество военных из России и Турции", - отмечается в сообщении. 

По состоянию на 26 декабря, расположение "миротворцев" России в Карабахе выглядит следующим образом: 

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армении свои правила игры в Карабахе.

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Все по теме:

Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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