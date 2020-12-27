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"Яркие фигуры": в России назвали имена кандидатов на место Путина

"Яркие фигуры": в России назвали имена кандидатов на место Путина
Обновлено 21:42 Сегодня Телеграф

Сейчас в России есть два человека, которые могут занять президентское кресло после ухода Владимира Путина. 

Об этом рассказал российский политолог Станислав Белковский в эфире "Эхо Москвы". 

"Кто фактически не скрывает своей готовности занять президентский пост и делает для этого все возможное? Я пока вижу две наиболее яркие, действительно яркие фигуры. Это председатель правительства Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин", - сказал политолог.

Он добавил, что никто из них не заявляет публично, что метит на кресло Путина, а, наоборот, отрицают это. 

В то же время, Белковский отмечает, что многие их действия и "выражение их лиц" свидетельствует об обратном. 

"Мишустин, по отзывам людей, которые знают его давно, еще став главой Федеральной налоговой службы, уже проповедовал среди своих соратников, что вот он вместе с командой когда-нибудь станет премьер-министром России, а там уже грядут такие почести, о которых не принято говорить вслух", - сказал Белковский, добавив, что действующий российский премьер идет к этой цели последовательно, однако из-за "несколько экспансивной и агрессивной" пиар-кампании вынужден был "залечь на дно" ближе к концу года. 

С другой стороны, Собянин, по утверждению политолога, уже успел наладить в Москве "абсолютно правильную с точки зрения Кремля систему власти"

Он вспомнил, как мэр Москвы "фактически чуть ли не правил страной" весной 2020 года, когда только началась пандемия. 

"Из-за этого потом Сергею Собянину прилетела ответка из Кремля. Ему намекнули, что он взял на себя слишком много", - сказал Белковский, добавив, что Собянин все же смог проявить качества, которые позволят ему претендовать на кресло президента. 

Читайте в материале "Телеграф": После Путина не станет лучше: политолог дал неутешительный прогноз Крыму и России.

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Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Станислав Белковский, Михаил Мишустин.

Автор:

Телеграф
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