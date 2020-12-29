Путина ждет непростой год, его противники перейдут в наступление: озвучен прогноз

В новом 2021 году президента России Владимира Путина ожидает сразу три жестких баттла: новоизбранным президентом США Джо Байденом, оппозиционером Алексеем Навальным, а также акционерами ЮКОСа.

Такое мнение озвучил российский политолог, социолог Игорь Эйдман в своем Фейсбуке.

По его словам, противники Путина перейдут в наступление в новом году.

Байден vs Путин

"Байден давит, Путин огрызается", - характеризует данную схватку эксперт. Итогом этого будет новая система международных санкций против Кремля, что повлечет за собой серьезные проблемы, как у олигархата, так и в целом в российской экономике.

Навальный vs Путин

"Навальный глумится, Путин бесится", - прокомментировал этот баттл Эйдман. В этом случае Путин может вновь попытаться уничтожить Навального, любыми средствами решить эту проблему. Но в итоге все-равно проиграет и опозорится.

Акционеры ЮКОСа vs Путин

По всему миру из-за долга России перед акционерами ЮКОСа будут арестовывать российские активы. "Путин по привычке начнет бычить и хамить. Арестуют все, что можно, но он упрется и долг все равно не отдаст", - отмечает социолог.

Стоит напомнить, что ранее в России разрешили вакцинанцию для пожилых людей, теперь все ожидают когда Путин сделает прививку.