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В России дети получили от губернатора "взрывные" новогодние подарочки из Китая (фото)

В России дети получили от губернатора "взрывные" новогодние подарочки из Китая (фото)
00:28 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В российском Мурманске детям на Новый год от имени губернатора раздали "взрывные" подарки.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, всего было роздано около четырех тысяч наборов "На Севере жить", внутрь которых попали китайские кемпинговые фонарики, часть из которых начала взрываться прямо в квартирах.  

"Несколько родителей пожаловались в соцсетях, что подарочки неожиданно взорвались. В одном из случаев, например, осколки пробили цветочный горшок и диван", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что такие фонарики можно купить на Али-Экспресс за 500 рублей (около 190 гривен). 

Как сообщалось ранее, житель Гагинского района Нижегородской области может попасть в тюрьму на 7 лет из-за того, что он собирал части обвалившихся деревьев на дрова. 

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Россия, Мурманск.

Автор:

Телеграф
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