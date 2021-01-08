В России дети получили от губернатора "взрывные" новогодние подарочки из Китая (фото)

В российском Мурманске детям на Новый год от имени губернатора раздали "взрывные" подарки.

Как сообщает Телеграм-канал Baza, всего было роздано около четырех тысяч наборов "На Севере жить", внутрь которых попали китайские кемпинговые фонарики, часть из которых начала взрываться прямо в квартирах.

"Несколько родителей пожаловались в соцсетях, что подарочки неожиданно взорвались. В одном из случаев, например, осколки пробили цветочный горшок и диван", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие фонарики можно купить на Али-Экспресс за 500 рублей (около 190 гривен).

Как сообщалось ранее, житель Гагинского района Нижегородской области может попасть в тюрьму на 7 лет из-за того, что он собирал части обвалившихся деревьев на дрова.