В России дети получили от губернатора "взрывные" новогодние подарочки из Китая (фото)

В российском Мурманске детям на Новый год от имени губернатора раздали "взрывные" подарки.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, всего было роздано около четырех тысяч наборов "На Севере жить", внутрь которых попали китайские кемпинговые фонарики, часть из которых начала взрываться прямо в квартирах.
"Несколько родителей пожаловались в соцсетях, что подарочки неожиданно взорвались. В одном из случаев, например, осколки пробили цветочный горшок и диван", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие фонарики можно купить на Али-Экспресс за 500 рублей (около 190 гривен).
Как сообщалось ранее, житель Гагинского района Нижегородской области может попасть в тюрьму на 7 лет из-за того, что он собирал части обвалившихся деревьев на дрова.