Туристы оказались погребены под льдом на Камчатке: все детали

В четверг, 7 января, произошел обвал льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. СК начал проверку после ЧП. А спасатели продолжают расчищать обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал.

Как позже выяснилось, четыре человека, которые попали под обвал льда на Камчатке, отправились к Вилючинскому водопаду, купив тур у фирмы "Реальная Камчатка". Они поехали туда вместе с гидом на снегоходах. Стоимость тура от 6,5 до 19 тысяч рублей с человека, цена зависит от маршрута похода.

Очевидица трагедии у Вилючинского водопада на Камчатке рассказала, что за пять минут до ЧП девушка, так же как и пострадавшие туристы, фотографировалась под водопадом.

"Видели, как падали эти огромные глыбы, как они разлетались и ударяли людей" – рассказала она.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше в результате подземного толчка погиб шахтер.