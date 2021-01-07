Туристы оказались погребены под льдом на Камчатке: все детали

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15:12 Сегодня Телеграф

В четверг, 7 января, произошел обвал льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, в результате чего один человек погиб, еще трое получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Состояние ребенка оценивается как тяжелое. СК начал проверку после ЧП. А спасатели продолжают расчищать обвал, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал.

Как позже выяснилось, четыре человека, которые попали под обвал льда на Камчатке, отправились к Вилючинскому водопаду, купив тур у фирмы "Реальная Камчатка". Они поехали туда вместе с гидом на снегоходах. Стоимость тура от 6,5 до 19 тысяч рублей с человека, цена зависит от маршрута похода.

ЧП на Камчатке

Очевидица трагедии у Вилючинского водопада на Камчатке рассказала, что за пять минут до ЧП девушка, так же как и пострадавшие туристы, фотографировалась под водопадом.

"Видели, как падали эти огромные глыбы, как они разлетались и ударяли людей" – рассказала она.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше в результате подземного толчка погиб шахтер.

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Все по теме:

Камчатка, Фото, Водопады, обвалы.

Автор:

Телеграф
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