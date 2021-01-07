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Грех был слишком велик: патриарх Кирилл нашел "последствия раскола" украинской церкви

Грех был слишком велик: патриарх Кирилл нашел "последствия раскола" украинской церкви
Обновлено 19:33 Сегодня Телеграф

Одиозный патриарх Кирилл высказался о возвращении собору Святой Софии статуса мечети и решил, что к этому имеет отношение Украина.

Об этом патриарх Кирилл заявил в рождественском интервью телеканалу «Россия – 1».

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл высказался о возвращении собора Святой Софии статуса мечети. Собор, считающийся одной из значительных и старинных памяток христианства, вновь стал мусульманским.

Речь идет о решении государственного совета Турции о статусе собора Святой Софии. 10 июля 2020 года в совете отменили указ от 24 ноября 1934 года, который и дал начало христианской святыне в мусульманской стране. Затем президент Турции Эрдоган подписал указ, в котором Айя-Софие разрешено вновь стать мечетью.

Патриарх Кирилл, в свою очередь решил, что к данным действиям турецкого правительства имеет отношение Украина и, в частности, - раскол украинской церкви, а также отход от Московского патриархата. Патриарх сообщил, что все произошедшее в Стамбуле является «наказанием Божием» для украинского патриарха Варфоломея.

Свои утверждения Кирилл мотивировал тем, что Варфоломей ввел сторонников Украинской православной церкви в Софию Киевскую, после чего и потерял якобы Софию Константинопольскую.

«Думаю, более очевидные последствия, исходящие от Божиего повеления, представить себе сложно, и последствия наступили незамедлительно, потому что грех был слишком велик», - сказал Кирилл.

Превращение собора Святой Софии в мечеть вызвало сожаление у поместных христианских церквей, такая же реакция последовала от ЮНЕСКО. Однако, ни одна международная организация не связывала данное решение турецких властей с расколом УПЦ.

Как сообщал Телеграф ранее, патриарх Кирилл является не столько церковной, сколько политической фигурой в России. К примеру, осенью 2020 года главный священник страны отправил послание экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

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Россия, РПЦ, Кирилл.

Автор:

Телеграф
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