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В Москве мальчик в метро упал на рельсы, но трагедии чудом удалось избежать (видео)

В Москве мальчик в метро упал на рельсы, но трагедии чудом удалось избежать (видео)
01:43 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Москве на станции метро "Бабушкинская" мальчик, возрастом около десяти лет, свалился на рельсы. Все могло бы закончиться печально, но благодаря быстрой реакции машиниста электрички трагедии удалось избежать. 

Кадрами происшествия делится Телеграм-канал Mash.

"Всё случилось на станции "Бабушкинская" (оранжевая ветка). Мальчик около десяти лет слишком близко подошёл к краю, оступился и оказался на рельсах. Но не растерялся — быстро забрался в нишу контактного рельса. Машинист успел среагировать — затормозил, отключил рельсы и вместе с сотрудником полиции достал ребёнка", - говорится в подписи к видео. 

Отмечается, что ребенка осмотрели врачи. С ним все в порядке. 

Напомним, в Подмосковье в колонну автобусов с солдатами-срочниками влетел самосвал

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Москва, Россия, Метро.

Автор:

Телеграф
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