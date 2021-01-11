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Появились любопытные данные о военных, попавших в смертельное ДТП в Подмосковье

Появились любопытные данные о военных, попавших в смертельное ДТП в Подмосковье
18:09 Сегодня Телеграф фото: ТАСС

В результате аварии в Подмосковье, где самосвал въехал в колонну военных автобусов погибли солдаты срочной службы из части, что в 2014 году перебросила "Бук" на Донбасс, которым был сбит малайзийский лайнер Boeing-777.

Об этом сообщает Диалог.

Речь идет о военной части № 83466, которая занимается подготовкой водителей для Минобороны РФ. В автобусах в основном были призывники. Также там находились несколько командиров, служащих по контракту. Среди погибших и пострадавших много солдат срочной службы.

По данным ТАСС, на данный момент количество пострадавших в аварии выросло до 45 человек, четверо погибли. Водитель гражданского грузовика, который врезался в военную автоколонну, задержан.

Как сообщал "Телеграф", ранее жители Саратова, после возвращения с праздничного отдыха, обнаружили в квартире военную ракету.

 

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Все по теме:

ДТП, Военные, Солдаты, Аварии, самосвалы.

Автор:

Телеграф
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