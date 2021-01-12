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Выяснилась причина смертельного пожара, жертвы которого просили о помощи в Twitter

Выяснилась причина смертельного пожара, жертвы которого просили о помощи в Twitter
Обновлено 11:59 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Причиной пожара в 9-этажке в Екатеринбурга, во время которого погибло восемь человек с ребенком, могло стать неосторожное обращение с огнем.

Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По ее словам, очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Предположительно, в данной квартире пользвались горелками, также на месте были найдены множество окурков от табачных изделий.

Более точная причина будет овучена после проведения пожарно-технической экспертизы.

Стоит отметить, что пожар в девятиэтажном жилом доме произошел в ночь на 12 января. Спасатели эвакуировали 90 человек. Площадь пожара составила 30 кв. м. В результате погибли восемь человек, включая одного ребенка.

По словам старшего помощника прокурора их тела были обнаружены в квартирах на 2-ом, 5-ом и 9-ом этажах.

По факту инцидента возбудили дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Стоит напомнить, что владелица сгоревшего нелегального пансионата для престарелых в Тюменской области до последнего скрывала наличие людей в доме. 

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Пожар, Россия, Екатеринбург.

Автор:

Телеграф
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